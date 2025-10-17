Visite : le chantier d’aménagement des places Lavault et Flandres-Dunkerque Cinéma Le Kiosque Thouars

Gratuit. Prévoir des chaussures fermées.

Début : 2025-10-17T16:00 – 2025-10-17T17:30

Par le chargé de projet d’aménagement de la Ville de Thouars et une guide- conférencière Thouars, Ville d’art et d’histoire

Cet ambitieux projet de réaménagement des places vise à améliorer la qualité de vie en centre-ville. La démarche de renaturation des espaces urbains portée par la Ville de Thouars s’inscrit dans une dynamique de transition écologique, faisant du projet une véritable référence nationale : la gestion des eaux pluviales et la désimperméabilisation du site permettront de limiter les risques de ruissellement des eaux pluviales.

La végétalisation créera de véritables îlots de fraicheur, répondant ainsi aux enjeux climatiques estivaux.

Ces initiatives répondent aux attentes des habitants, auxquelles il faut ajouter conciliation du stationnement optimisé, des espaces conviviaux et du renforcement du cadre paysager.

Avant ces chantiers d’aménagements, plusieurs diagnostics archéologiques ont été menés par l’Institut National de Recherches en Archéologie Préventive. Apportant des informations inédites sur la ville de Thouars, ils ont permis de mieux cerner l’évolution au nord, de la défense de la cité au Moyen-Âge à l’installation du champ de foire au XIXe siècle.

La visite vous présentera les résultats des opérations archéologiques menées avant les travaux, ainsi que le projet et l’avancement du chantier.

Cinéma Le Kiosque 5 Boulevard Adrien Morin 79100 Thouars, France

