Visite Le château à la lampe de poche Orschwiller

Visite Le château à la lampe de poche

D159 Orschwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-14 19:00:00

fin : 2025-11-21 20:30:00

Date(s) :

2025-11-14 2025-11-15 2025-11-21 2025-11-22

Le château prend une toute autre dimension à la lumière de la lampe de poche.

La forteresse prend une toute autre dimension à la lumière de la lampe de poche. A travers les éléments d’architecture, les détails de décors, les objets de collections mis en valeur, appréciez les 900 ans d’histoire du Haut-Koenigsbourg. Une visite qui vous met tous les sens en éveil ! .

D159 Orschwiller 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 69 33 25 00 haut-koenigsbourg@alsace.eu

English :

The castle takes on a whole new dimension by flashlight.

German :

Im Schein der Taschenlampe bekommt das Schloss eine ganz neue Dimension.

Italiano :

Il castello assume una dimensione completamente nuova alla luce della torcia.

Espanol :

El castillo adquiere una nueva dimensión a la luz de la antorcha.

