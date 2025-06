Visite » Le cimetière Britannique d’Etaples sur mer » Étaples 21 juin 2025 07:00

Office Municipal de Tourisme La Corderie Boulevard Bigot Descelers Étaples Pas-de-Calais

Plongez dans l’Histoire !

Entre 1915 et 1919, l’État-Major britannique installe ses infrastructures à l’arrière du Front, le long des côtes françaises. Un gigantesque camp militaire et hospitalier est installé à Étaples-sur-mer, dont l’empreinte aujourd’hui reste uniquement visible par la présence du cimetière militaire, le plus grand des forces du Commonwealth en France. Ce camp a nécessité le déploiement de nombreuses infrastructures pour pourvoir aux besoins de milliers de soldats en transit, aux blessés et au personnel du camp. Le guide vous présentera l’historique du lieu, son architecture, la répartition des 10 729 sépultures de soldats de l’Empire britannique, qui surplombent la Canche… .

Office Municipal de Tourisme La Corderie Boulevard Bigot Descelers

Étaples 62630 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 09 56 94 contat@etaples-tourisme.com

English :

Dive into history!

German :

Tauchen Sie in die Geschichte ein!

Italiano :

Tuffatevi nella storia!

Espanol :

Sumérjase en la historia

