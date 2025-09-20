Visite : le cimetière protestant Cimetière protestant de Nîmes Nîmes

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Ce week-end, profitez des visites du cimetière protestant! Découvrez l’histoire du cimetière mais aussi la vie de certains personnages de renom qui y sont enterrés. Lors de la visite du samedi, apprenez en plus sur certains arbres remarquables ce trouvant à l’intérieur.

Cimetière protestant de Nîmes 17 avenue Paul Brunel, 30000 Nîmes Nîmes 30900 Gard Occitanie 04 66 64 60 49 http://www.eglise-protestante-unie-nimes.fr Le cimetière repose sur d’anciennes parcelles de vignes et d’oliviers, avec le premier enterrement ayant eu lieu en 1782, à une époque où le protestantisme était interdit en France. Les travaux d’aménagement ont débuté en 1822, créant un paysage harmonieux et apaisant, avec ses allées bordées d’acacias, d’alisiers et de cyprès.

Aujourd’hui, le cimetière abrite environ 6 000 tombes, parmi lesquelles se trouvent des monuments funéraires remarquables ainsi que les sépultures de nombreuses personnalités locales.

© Emmanuelle Laurent – Ville de Nîmes