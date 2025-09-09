Visite Le Clocher de l’Église Saint-Martin à Harfleur Église Saint-Martin Harfleur

Visite Le Clocher de l’Église Saint-Martin à Harfleur Église Saint-Martin Harfleur dimanche 8 mars 2026.

Visite Le Clocher de l’Église Saint-Martin à Harfleur

Église Saint-Martin 19 Rue des 104 Harfleur Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Le « phare du pays de Caux » s’ouvre pour une découverte exceptionnelle de ses éléments architecturaux du 15e siècle, qui vous emmènera des escaliers aux combles, en passant par la tour quadrangulaire et la galerie de promenade.

Au fil de la déambulation, vous serez saisis par la richesse de l’ornementation de ce volume de pierre, imposant et léger à la fois.

À partir de 15 ans Durée 45 min

3 séances 14h / 15h15 / 16h30

Réservation au 02 35 13 30 09 .

Église Saint-Martin 19 Rue des 104 Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 09 culture@harfleur.fr

English : Visite Le Clocher de l’Église Saint-Martin à Harfleur

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite Le Clocher de l’Église Saint-Martin à Harfleur Harfleur a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie