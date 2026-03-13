Visite Le grand voyage des instruments MuPop (Music Museum) Montluçon

Visite Le grand voyage des instruments

MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 14:30:00

fin : 2026-04-18 15:30:00

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-18

Vos animateurs s’apprêtent à vous faire découvrir le grand voyage des instruments ! Suivez-les dans la salle d’exposition temporaire afin de découvrir des instruments populaires et parfois surprenants !

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MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 19 62

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English :

Your guides are getting ready to take you on a voyage of discovery! Follow them into the temporary exhibition room to discover popular and sometimes surprising instruments!

L’événement Visite Le grand voyage des instruments Montluçon a été mis à jour le 2026-03-13 par Montluçon Tourisme