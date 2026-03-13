Visite Le grand voyage des instruments MuPop (Music Museum) Montluçon
Visite Le grand voyage des instruments MuPop (Music Museum) Montluçon mercredi 8 avril 2026.
Visite Le grand voyage des instruments
MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 14:30:00
fin : 2026-04-18 15:30:00
Date(s) :
2026-04-08 2026-04-18
Vos animateurs s’apprêtent à vous faire découvrir le grand voyage des instruments ! Suivez-les dans la salle d’exposition temporaire afin de découvrir des instruments populaires et parfois surprenants !
.
MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 19 62
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Your guides are getting ready to take you on a voyage of discovery! Follow them into the temporary exhibition room to discover popular and sometimes surprising instruments!
L’événement Visite Le grand voyage des instruments Montluçon a été mis à jour le 2026-03-13 par Montluçon Tourisme