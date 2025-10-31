VISITE LE HAMEAU DES CAPITELLES Frontignan
VISITE LE HAMEAU DES CAPITELLES Frontignan vendredi 31 octobre 2025.
VISITE LE HAMEAU DES CAPITELLES
Frontignan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
En Gardiole, laissez-vous conter les capitelles, traces d’une activité pastorale révolue.
En Gardiole, laissez-vous conter les capitelles, traces d’une activité pastorale révolue. .
Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 54 92
English :
In the Gardiole region, let us tell you about the capitelles, traces of a bygone pastoral activity.
German :
In der Gardiole können Sie sich von den Capitelles, den Spuren einer längst vergangenen Hirtentätigkeit, erzählen lassen.
Italiano :
Nella regione delle Gardiole, lasciatevi raccontare le capitelle, tracce di un’attività pastorale passata.
Espanol :
En la región de Gardiole, déjese llevar por las capitelles, vestigios de una antigua actividad pastoril.
L’événement VISITE LE HAMEAU DES CAPITELLES Frontignan a été mis à jour le 2025-10-13 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE