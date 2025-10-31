VISITE LE HAMEAU DES CAPITELLES Frontignan

VISITE LE HAMEAU DES CAPITELLES Frontignan vendredi 31 octobre 2025.

VISITE LE HAMEAU DES CAPITELLES

Frontignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

En Gardiole, laissez-vous conter les capitelles, traces d’une activité pastorale révolue.

En Gardiole, laissez-vous conter les capitelles, traces d’une activité pastorale révolue. .

Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 54 92

English :

In the Gardiole region, let us tell you about the capitelles, traces of a bygone pastoral activity.

German :

In der Gardiole können Sie sich von den Capitelles, den Spuren einer längst vergangenen Hirtentätigkeit, erzählen lassen.

Italiano :

Nella regione delle Gardiole, lasciatevi raccontare le capitelle, tracce di un’attività pastorale passata.

Espanol :

En la región de Gardiole, déjese llevar por las capitelles, vestigios de una antigua actividad pastoril.

L’événement VISITE LE HAMEAU DES CAPITELLES Frontignan a été mis à jour le 2025-10-13 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE