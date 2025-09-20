Visite : « le Mazet : une architecture modeste » MARPOC Nîmes

Visite : « le Mazet : une architecture modeste » MARPOC Nîmes samedi 20 septembre 2025.

Visite : « le Mazet : une architecture modeste » Samedi 20 septembre, 10h00 MARPOC Gard

Réservation obligatoire. Lieu de Rdv communiqué après inscription. Gratuit.

Découvrez les masets nîmois, leur histoire et la culture qui accompagne cet habitat modeste. Ce parcours est rythmé par la poésie d’Antoine Bigot, célèbre poète du XIXe siècle ayant chanté les louanges de l’ancien patois nîmois. En français et en occitan.

MARPOC 4 Rue Fernand Pelloutier, 30000 Nîmes Nîmes 30921 La Placette Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 32 19 92 67 »}]

© Dominique Marck – Ville de Nîmes