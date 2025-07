Visite Le musée à Maurepas : les matériaux du renouvellement Musée des Beaux Arts antenne de Maurepas Rennes

Gratuit, dans la limite des places disponibles.

Ce n’est pas tous les jours qu’un nouveau musée ouvre ses portes !

Partez à la découverte du Musée des beaux-arts – Maurepas dans lequel le passé et le présent se rencontrent à travers l’architecture et les matériaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-20T15:30:00.000+02:00

Fin : 2025-08-17T16:15:00.000+02:00

Musée des Beaux Arts antenne de Maurepas Rennes Rennes Ille-et-Vilaine