Visite : le musée du chemin de fer Musée du chemin de fer Nîmes

Tarfis d’entrée : 6 € / personne. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Installé dans la rotonde Sud du dépôt SNCF, le musée, créé par des anciens cheminots en 1988, raconte leur vie quotidienne et l’évolution du rail dans le Gard.

Musée du chemin de fer 97 rue Pierre Semard, 30000 Nîmes Nîmes 30972 Richelieu Gard Occitanie 04 66 36 02 51 http://www.aaatv30.fr Ouvert en 1988 par l’association L’Amicale des Anciens et Amis de la Traction Vapeur SNCF, ce musée offre une occasion unique de découvrir le monde ferroviaire d’avant l’ère de la traction électrique. Vous pourrez admirer des locomotives à vapeur, des bielles et des modèles réduits exposés avec passion.

© Dominique Marck – Ville de Nîmes