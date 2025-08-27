Visite Le naufrage de la Méduse Musée Hèbre Rochefort

Visite Le naufrage de la Méduse

Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 15:00:00

fin : 2025-11-26 16:30:00

Date(s) :

2025-11-26

Le Radeau de la Méduse fait référence au célèbre naufrage survenu en 1816, lorsque la frégate française Méduse s’échoua au large de la Mauritanie. Les survivants, abandonnés sur un radeau, dérivèrent pendant 13 jours.

.

Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr

English : Visit The sinking of the Meduse

The ‘Raft of the Medusa’ refers to the famous shipwreck that occurred in 1816, when the French frigate ‘Medusa’ ran aground off the coast of Mauritania. The survivors, abandoned on a raft, drifted for 13 days.

German : Besichtigung: Der Untergang der Medusa

Das „Floß der Medusa“ bezieht sich auf den berühmten Schiffbruch, der sich 1816 ereignete, als die französische Fregatte „Medusa“ vor der Küste Mauretaniens auf Grund lief. Die Überlebenden wurden auf einem Floß ausgesetzt und trieben 13 Tage lang.

Italiano :

La Zattera della Medusa si riferisce al famoso naufragio avvenuto nel 1816, quando la fregata francese Medusa si arenò al largo della Mauritania. I sopravvissuti, abbandonati su una zattera, andarono alla deriva per 13 giorni.

Espanol :

La Balsa de la Medusa hace referencia al famoso naufragio ocurrido en 1816, cuando la fragata francesa Medusa encalló frente a las costas de Mauritania. Los supervivientes, abandonados en una balsa, navegaron a la deriva durante 13 días.

L’événement Visite Le naufrage de la Méduse Rochefort a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme Rochefort Océan