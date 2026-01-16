Visite Le naufrage de la Méduse Musée Hèbre Rochefort

Visite Le naufrage de la Méduse

Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03 15:00:00

fin : 2026-03-03 16:30:00

Date(s) :

2026-03-03

Le Radeau de la Méduse fait référence au célèbre naufrage survenu en 1816, lorsque la frégate française Méduse s’échoua au large de la Mauritanie. Les survivants, abandonnés sur un radeau, dérivèrent pendant 13 jours.

.

Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visit The sinking of the Meduse

The ‘Raft of the Medusa’ refers to the famous shipwreck that occurred in 1816, when the French frigate ‘Medusa’ ran aground off the coast of Mauritania. The survivors, abandoned on a raft, drifted for 13 days.

L’événement Visite Le naufrage de la Méduse Rochefort a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme Rochefort Océan