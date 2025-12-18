[VISITE] Le palais du Parlement de Bretagne Parlement de Bretagne Rennes Jeudi 19 février 2026, 16h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription, Evénément exclusivement réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes

Le CMI Rennes vous propose une visite guidée du Parlement de Bretagne

Le palais du Parlement de Bretagne s’impose comme l’un des lieux emblématiques de Rennes depuis le 17ème siècle. Ce joyau d’architecture classique renferme, en plus de sa fascinante histoire, de nombreuses peintures et sculptures. Le palais du Parlement de Bretagne ne peut pas être visité librement, profitez donc de cette chance exceptionnelle !

**Infos pratiques :**

> Places limitées

> Gratuit

> Réservation en ligne **avant le 17 février**

_Le palais du Parlement abritant toujours la Cours d’Appel de Rennes, il vous sera demandé de respecter ces quelques règles particulières de visite : il est demandé de rester discret lors des déplacements dans les galeries, il est possible de prendre des photos mais interdit d’utiliser le flash, il est interdit de boire et de manger pendant la visite, il est interdit de toucher les décors._

_Afin de garantir la sécurité du lieu, il vous sera demandé de passer un portique de sécurité et vos sacs pourront être fouillés._

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-19T16:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-19T18:00:00.000+01:00

https://www.eventbrite.fr/e/billets-visite-le-palais-du-parlement-de-bretagne-1977906163579?aff=oddtdtcreator

Parlement de Bretagne Place du Parlement de Bretagne 35000 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine



