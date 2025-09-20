Visite : Le parc du Hangar Y, entre histoire et renouveau Hangar Y Meudon

Places limitées à 20 personnes par visite

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Le Hangar Y, premier hangar à dirigeables au monde, a été construit en 1878 pour l’Exposition universelle.

Après des décennies d’abandon, il renaît aujourd’hui en tant que lieu culturel majeur du Grand Paris.

Urban Act, en collaboration avec notamment le paysagiste Christian Fournet, a orchestré la réhabilitation du site, en mettant en valeur la perspective historique dessinée par Le Nôtre et en réaménageant le parc du bassin de Chalais. Le projet a permis de restaurer un patrimoine culturel, écologique et paysager, en intégrant des cheminements doux, des espaces de détente et des installations artistiques. Cette visite guidée vous invite à découvrir les coulisses de cette transformation, à comprendre les choix architecturaux et paysagers, et à apprécier la manière dont le passé et le présent s’entrelacent pour offrir un lieu unique, ouvert à tous.

Avec Urban Act, agence d’architecture artisane et urbanisme de terrain

Lieu : Départ des visites sur le parvis du Hangar Y

Hangar Y 9 avenue de Trivaux 92190 Meudon Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France Espace monumental d'exception laissé en friche pendant des décennies, le Hangar Y a ouvert officiellement ses portes au printemps 2023 après de nombreux mois de travaux.

Le Hangar Y devient une nouvelle destination culturelle, à la croisée des arts, des sciences et de la nature, accessible à

tous les publics. Basé sur un site naturel de 9 hectares, à la lisière de la forêt de Meudon, le Hangar Y, monument classé et site mythique de l’aéronautique, propose une programmation conçue comme une exploration de thèmes universels vus par le prisme des artistes. Se rendre au Hangar Y : Bus 169 – 289 – 389 RER C « Meudon Val-Fleury » Ligne N « Meudon » En voiture Route D 406 En vélib’ station « Meudon Val Fleury »

Services au Hangar Y : Parking voitures, vélos et trottinettes Restaurant Aire de jeux

Visite commentée

Alice Casenave