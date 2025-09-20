Visite : « Le patrimoine architectural du site universitaire Hoche » Site universitaire Hoche Nîmes

Visite : « Le patrimoine architectural du site universitaire Hoche » Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Site universitaire Hoche Gard

Inscriptions obligatoire à partir du 16 septembre uniquement. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

L’Université de Nîmes occupe depuis 2013 les anciens locaux de l’Hospice d’Humanité. Ici, un bâtiment caractéristique de l’architecture hospitalière cohabite avec une université moderne. Le spectaculaire dôme, reconstruit au-dessus de l’ancienne chapelle, montre l’association entre architecture contemporaine et bâtiment historique.

Site universitaire Hoche 1 place du Président Doumergue, 30000 Nîmes Nîmes 30972 Richelieu Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 76 71 62 »}]

