Visite « le patrimoine Juif » Musée du judaïsme bayonnais Suzanne et Marcel Suarès Bayonne

Visite « le patrimoine Juif » Dimanche 21 septembre, 10h00, 13h00, 15h00 Musée du judaïsme bayonnais Suzanne et Marcel Suarès Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez les significations du mobilier liturgique ainsi que l’histoire de la communauté juive à Bayonne.

Proposées par l’Association cultuelle israélite de Bayonne-Biarritz.

Le cimetière israélite

▶ Dimanche, de 10h à 12h ▶ R.-V. : 15 avenue du 14-Avril 1814

Le musée du judaïsme bayonnais Suzanne et Marcel Suares

▶ Dimanche, de 13h à 15h ▶ R.-V. : 35 rue Maubec

La Synagogue

▶ Dimanche, de 15h à 18h ▶ R.-V. : 35 rue Maubec

64100 Bayonne Bayonne 64100 Saint-Esprit Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Journées européennes du patrimoine 2025

© Synagogue de Bayonne