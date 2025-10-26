Visite Le quartier des Cordiers Gare Haute du Funiculaire Le Tréport

Gare Haute du Funiculaire Devant la boutique du Souffleur de verre Le Tréport Seine-Maritime

Début : 2025-10-26 11:00:00

fin : 2025-10-26 13:00:00

2025-10-26

Au pied des hautes falaises, posé sur un lit de galets, le quartier des cordiers est né de l’époque balnéaire.

La boucle commence au haut de la falaise avec l’histoire du grand hôtel du Trianon . Puis nous descendons vers le Musoir cœur de la ville, et entrons dans les cordiers où nous déambulons dans les rues à l’architecture balnéaire.

Sur réservation. .

Gare Haute du Funiculaire Devant la boutique du Souffleur de verre Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 05 69 info@destination-letreport-mers.fr

