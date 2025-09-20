Visite : le site Vauban de l’Université de Nîmes Fort Vauban – Université de Nîmes Nîmes

Visite : le site Vauban de l’Université de Nîmes Fort Vauban – Université de Nîmes Nîmes samedi 20 septembre 2025.

Visite : le site Vauban de l’Université de Nîmes Samedi 20 septembre, 10h00, 11h00, 13h30, 14h30 Fort Vauban – Université de Nîmes Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:00:00

Accompagnés par des étudiants de la filière Histoire de l’Université de Nîmes, partez pour une visite guidée du site Vauban, ancien fort militaire devenu aujourd’hui un lieu d’enseignement.

À travers leurs récits et leurs recherches, explorez les coulisses de ce bâtiment emblématique, surnommé le fort Vauban, et plongez dans son histoire riche et parfois méconnue.

Une occasion unique d’allier savoir universitaire et patrimoine local !

Fort Vauban – Université de Nîmes Rue Docteur Georges Salan, 30000 Nîmes Nîmes 30033 Gambetta Gard Occitanie Achevé en 1688, sa fonction était d’héberger des troupes et de surveiller Nîmes. Transformé en prison à partir de la Révolution jusqu’en 1991, il subit d’importants travaux pour accueillir dès 1995 l’Université de Nîmes.

Accompagnés par des étudiants de la filière Histoire de l’Université de Nîmes, partez pour une visite guidée du site Vauban, ancien fort militaire devenu aujourd’hui un lieu d’enseignement.

© Stéphane Ramillon