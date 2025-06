Visite-lecture aux Jardins du Mas Maury Rempnat 6 juillet 2025 15:00

Haute-Vienne

Visite-lecture aux Jardins du Mas Maury Rempnat Haute-Vienne

6 juillet 2025 15:00

17:00

2025-07-06

Au cœur d’un sublime jardin privé labellisé jardin remarquable , une guide conférencière vous invite à un voyage littéraire autour des chemins de fer (train et ancien tramway) et des paysages traversés localement. Prévoir un siège pliant ou une couverture pour s’asseoir. Réservation obligatoire du lundi au vendredi au 05.55.69.57.60, et le week-end auprès des Jardins de Mas Maury au 05.55.69.17.80. .

Lieu-dit Le Mas Maury

Rempnat 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 17 80

