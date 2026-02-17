Visite-lecture Femmes au travail, femmes en grève Elbeuf

Visite-lecture Femmes au travail, femmes en grève

7 Cours Gambetta Elbeuf Seine-Maritime

Début : 2026-03-08 15:00:00

fin : 2026-03-08 16:30:00

2026-03-08

Une visite guidée à la découverte du travail féminin dans l’usine, ponctuée d’intermèdes littéraires interprétées par Christine Labourdette.

Durée 1h30, inscription obligatoire .

7 Cours Gambetta Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie

