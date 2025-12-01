Visite lecture Nouvelles de la mer Ciboure

CIAP Les Récollets Errekoletoak – Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Lors d’une visite de l’ancien couvent des récollets, entrez dans l’intimité des marins basques et de leurs familles grâce à des lettres privées retrouvées depuis peu. Cette visite inédite enrichie de lectures mises en scène par le comédien Gianmarco Toto, vous plongera au cœur de la vie maritime de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure au XVIIIe siècle.

Sur inscription dans les offices de tourisme. Nombre de places limité. .

CIAP Les Récollets Errekoletoak – Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 81 07 40 ciboure@otpaysbasque.com

