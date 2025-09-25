Visite-lecture théâtralisée : Impressions de voyage Ferrières Martigues

Visite-lecture théâtralisée : Impressions de voyage Ferrières Martigues jeudi 25 septembre 2025.

Bouches-du-Rhône

Visite-lecture théâtralisée : Impressions de voyage Jeudi 25 septembre 2025 à 18h. Ferrières Boulevard du 14 juillet Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-09-25 18:00:00

fin : 2025-09-25

Date(s) :

2025-09-25

Auteur, poète et parolier, Lionel Parrini vous propose une déambulation au cours de laquelle les écrits d’artistes voyageurs viendront résonner avec les œuvres de l’exposition. En centre-ville de Martigues, quartier de Ferrières. Sur réservation.

Dans le cadre de l’exposition « Voyages, relier le monde », visible du 17 mai au 1er octobre 2025.

Au sujet de l’exposition actuelle :

Dialoguant entre peintures, dessins, affiches, photographie naissante ou plus contemporaine, mobilier archéologique et carnets de croquis, cette nouvelle présentation réunit 200 œuvres issues des collections du musée.

Nous suivrons les traces de l’artiste-voyageur Félix Ziem et des peintres tels Francis Picabia, Raoul Dufy ou André Derain.



Ce nouveau parcours permet également de mettre en lumière des artistes méconnus comme René Seyssaud ou David Dellepiane ainsi que des œuvres inédites ou peu présentées. .

Ferrières Boulevard du 14 juillet

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 41 39 60 musee@ville-martigues.fr

English :

Author, poet and lyricist Lionel Parrini invites you on a stroll through the city, where the writings of travelling artists will resonate with the works in the exhibition. In the Ferrières district of Martigues town centre. Bookings required.

German :

Der Autor, Dichter und Texter Lionel Parrini lädt Sie zu einem Spaziergang ein, bei dem die Schriften reisender Künstler mit den Werken der Ausstellung in Resonanz treten werden. Im Stadtzentrum von Martigues, im Viertel Ferrières. Mit Reservierung.

Italiano :

L’autore, poeta e paroliere Lionel Parrini vi invita a passeggiare per la città, dove gli scritti degli artisti itineranti risuoneranno con le opere della mostra. Nel quartiere Ferrières del centro di Martigues. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

El escritor, poeta y letrista Lionel Parrini le invita a un paseo por la ciudad, donde los escritos de artistas itinerantes resonarán con las obras de la exposición. En el barrio de Ferrières, en el centro de Martigues. Reserva obligatoria.

L’événement Visite-lecture théâtralisée : Impressions de voyage Martigues a été mis à jour le 2025-05-08 par Office de Tourisme de Martigues