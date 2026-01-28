Visite L’église abbatiale du Ronceray place de la laiterie Angers
place de la laiterie 6 rue Saint-Joseph Angers Maine-et-Loire
Début : 2026-02-11 16:00:00
fin : 2026-02-11 16:45:00
2026-02-11 2026-02-13 2026-02-18 2026-02-20 2026-02-25 2026-02-27
Avant la fin des aménagements et l’ouverture prévue en mai de l’abbatiale du Ronceray, profitez en avant-première d’une découverte du lieu. Ces visites de chantier sont un moment privilégié dans ce joyau, riche d’une histoire millénaire. .
place de la laiterie 6 rue Saint-Joseph Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com
