Visite L’église de Montivilliers au fil des siècles Montivilliers

Place François Mitterrand Montivilliers Seine-Maritime

Début : 2025-07-20 15:00:00

fin : 2025-08-03

2025-07-20 2025-08-03 2025-08-17 2025-08-24

L’église de Montivilliers recèle des éléments d’architecture qui méritent que l’on s’y attarde.

Fondé en 1065, l’édifice ne sera achevé qu’en 1140. Son histoire est intimement liée à celle de l’Abbaye tout autant qu’à celle de la Ville.

Exemple rare d’église abbatiale située au coeur de la cité, elle sera séparée en deux parties (l’une pour le monastère, l’autre pour la paroisse), puis sera remaniée à plusieurs reprises et servira même de théâtre après la Révolution.

Les styles roman et gothique s’y côtoient ainsi qu’une profusion de décors et de détails parfois surprenants !

Entrez, et laissez-vous porter par mille ans d’histoire !

Durée 1h30

Réservation obligatoire au 02.35.30.96.66 ou via abbaye@ville-montivilliers.fr

Place François Mitterrand Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 96 66 abbaye@ville-montivilliers.fr

English : Visite L’église de Montivilliers au fil des siècles

The church in Montivilliers is home to a number of architectural features that deserve a closer look.

Founded in 1065, the building was not completed until 1140, and its history is as closely linked to that of the Abbey as it is to that of the town.

A rare example of an abbey church located in the heart of the city, it was separated into two parts (one for the monastery, the other for the parish), then altered several times and even served as a theater after the French Revolution.

Romanesque and Gothic styles rub shoulders here, along with a profusion of decorations and details that are sometimes surprising!

Come in and let yourself be carried away by a thousand years of history!

Duration: 1h30

Reservations required on 02.35.30.96.66 or via abbaye@ville-montivilliers.fr

German :

Die Kirche von Montivilliers birgt einige architektonische Elemente, die es wert sind, näher betrachtet zu werden.

Das Gebäude wurde 1065 gegründet und erst 1140 fertiggestellt. Seine Geschichte ist eng mit der der Abtei und der Stadt verbunden.

Als seltenes Beispiel für eine Abteikirche im Herzen der Stadt wurde sie in zwei Teile getrennt (einen für das Kloster, den anderen für die Pfarrei), mehrmals umgebaut und nach der Revolution sogar als Theater genutzt.

Die romanischen und gotischen Stile sind hier ebenso zu finden wie eine Fülle von Dekorationen und manchmal überraschenden Details!

Treten Sie ein und lassen Sie sich durch tausend Jahre Geschichte tragen!

Dauer: 1,5 Stunden

Reservierung erforderlich unter 02.35.30.96.66 oder über abbaye@ville-montivilliers.fr

Italiano :

La chiesa di Montivilliers presenta una serie di elementi architettonici che meritano di essere osservati da vicino.

Fondata nel 1065, l’edificio fu completato solo nel 1140 e la sua storia è strettamente legata a quella dell’abbazia e a quella della città.

Raro esempio di chiesa abbaziale situata nel cuore della città, fu separata in due parti (una per il monastero, l’altra per la parrocchia), più volte modificata e persino adibita a teatro dopo la Rivoluzione.

Gli stili romanico e gotico si mescolano qui, insieme a una profusione di decorazioni e dettagli a volte sorprendenti!

Entrate e lasciatevi trasportare da mille anni di storia!

Durata: 1h30

Prenotazione obbligatoria: 02.35.30.96.66 o abbaye@ville-montivilliers.fr

Espanol :

La iglesia de Montivilliers presenta una serie de características arquitectónicas que merecen una mirada más atenta.

Fundada en 1065, el edificio no se terminó hasta 1140, y su historia está tan ligada a la de la abadía como a la de la ciudad.

Raro ejemplo de iglesia abacial situada en el corazón de la ciudad, fue dividida en dos partes (una para el monasterio y otra para la parroquia), modificada varias veces e incluso utilizada como teatro tras la Revolución.

Los estilos románico y gótico se codean aquí, junto con una profusión de decoraciones y detalles ¡a veces sorprendentes!

Entre y déjese llevar por mil años de historia

Duración: 1h30

Reserva obligatoria: 02.35.30.96.66 o abbaye@ville-montivilliers.fr

