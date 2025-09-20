Visite : l’église de Saint-Césaire Église de Saint-Césaire Nîmes

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Construite au XIe siècle, cette église romano-languedocienne a été mainte fois reconstruite, réaménagée et restaurée jusqu’à nos jours. Pour faire découvrir ce lieu, l’association du patrimoine de Saint-Césaire propose une visite de l’extérieur et de l’intérieur du bâtiment.

Église de Saint-Césaire 140 rue de l’Église 30900 Nîmes Nîmes 30900 Saint-Césaire Gard Occitanie Initialement construite au XIe siècle, cette église a reçu d’importante modification au XIXe siècle. Accès en voiture par la rue de l’église.

Arrêt place des écoles et IUT (l.15,l.89) à proximité.

