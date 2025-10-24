Visite L’église du Sacré-Cœur-de-la-Madeleine Angers

Visite L’église du Sacré-Cœur-de-la-Madeleine

12 rue Saumuroise Angers Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 15:00:00

fin : 2025-12-23 16:30:00

Date(s) :

2025-12-23

Découvrez l’église de la Madeleine et son riche mobilier liturgique.

Sur réservation. .

12 rue Saumuroise Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com

