Visite : l’église du Saint-Esprit, un lieu de création pour les femmes peintres des années 1930 Église du Saint-Esprit Paris vendredi 23 janvier 2026.
Le chantier de l’église du Saint-Esprit se distingue par l’ampleur de son programme décoratif auquel pas moins de 15 femmes peintres ont participé. Ces parcours témoignent des stratégies mises en œuvre pour faire carrière.
La visite sera commentée par des conservatrices de la Ville de Paris.
À l’occasion des Journées d’étude : Paris au temps de l’art déco, venez découvrir l’église du Saint-Esprit et ses peintures !
Le vendredi 23 janvier 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit sous condition
Inscriptions à partir du 9 janvier
Public jeunes et adultes.
Église du Saint-Esprit 186 avenue Daumesnil 75012 Paris
