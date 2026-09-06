Visite ‘l’Église Notre-Dame de Chantilly, tableaux et décors’, Église Notre-Dame de l’Assomption, Chantilly
dimanche 20 septembre 2026 · Église Notre-Dame de l'Assomption · Chantilly
Informations pratiques
Visite ‘l’Église Notre-Dame de Chantilly, tableaux et décors’ Dimanche 20 septembre, 14h30 Église Notre-Dame de l’Assomption Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Vitraux des maisons Champigneulle et Chigot, tableaux de Louis de Boullogne, décor de F.-L. Benouville et J.-E. Lenepveu… L’église Notre-Dame possède de riches décors du XVIIe au XXe siècle. Venez écouter leur histoire et comprendre leur symbolique.
Église Notre-Dame de l’Assomption 5 Rue du Connètable, 60500 Chantilly, France Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France 0344570519 https://www.paroisse-ste-famille-chantilly.fr
Vitraux des maisons Champigneulle et Chigot, tableaux de Louis de Boullogne, décor de F.-L. Benouville et J.-E. Lenepveu… L’église Notre-Dame possède de riches décors du XVIIe au XXe siècle. Venez…
© ville de Chantilly
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