Visite : l’église Saint-Christophe de Javel et l’Art déco Église Saint-Christophe de Javel Paris

Jac Martin-Ferrières réalise entre 1928 et 1933 une série de toiles marouflées innovantes tant par leur technique (encaustique avec maroufle sur béton) que par leur style qualifié de « moderne » dans lesquelles le paysage tient une grande part avec un dessin puissant et incisif de l’artiste.

La restauration récente de plusieurs d’entre elles permet de préciser l’historique et la matérialité de cette œuvre. Assistez à cette visite guidée par une conservatrice de la Ville de Paris.

À l’occasion des Journées d’étude : Paris au temps de l’Art déco, venez découvrir l’église Saint-Christophe de Javel !

Le vendredi 23 janvier 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit sous condition

Inscriptions à partir du 9 janvier

Public jeunes et adultes.

Église Saint-Christophe de Javel 28 rue de la Convention 75015 Paris



