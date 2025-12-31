Visite : l’église Saint-Pierre de Chaillot et l’Art déco Église Saint-Pierre de Chaillot Paris

Construite entre 1932 et 1938 par l’architecte de la Ville de Paris Emile Bois, l’église Saint-Pierre de Chaillot est un des lieux de culte les plus spectaculaires du 16e arrondissement.

Les plus grands spécialistes de l’art sacré participèrent à sa décoration : Henri Bouchard pour la sculpture (tympan, chaire, chemin de croix, maître-autel, crucifix de l’abside) Nicolas Untersteller et Charles Ducos de la Haille pour la peinture murale, Joseph et Charles Mauméjean pour le vitrail et certaines pièces liturgiques (tabernacles, croix d’autels).

D’une durée d’environ 1 heure, le parcours offrira aux visiteurs l’occasion de partir à la découverte de cet édifice méconnu dont le style éclectique, qui associe alors modernité et tradition, demeure caractéristique de la période Art déco.

Cette visite sera commentée par une conservateur de la Ville de Paris.

À l’occasion des Journées d’étude : Paris au temps de l’Art déco, venez découvrir l’église Saint-Pierre de Chaillot !

Le vendredi 23 janvier 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit sous condition

Inscriptions à partir du 9 janvier

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-23T17:00:00+01:00

fin : 2026-01-23T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-23T16:00:00+02:00_2026-01-23T17:00:00+02:00

Église Saint-Pierre de Chaillot 31 avenue Marceau 75016 Paris



Afficher la carte du lieu Église Saint-Pierre de Chaillot et trouvez le meilleur itinéraire

