Visite l’église Sainte Foy de Molompize, Église Sainte-Foy, Molompize

Visite l’église Sainte Foy de Molompize 19 et 20 septembre Église Sainte-Foy Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite commentée de l’église Sainte Foy de Molompize, avec explications sur les statues classées, sur l’historique des Vierges noires, et sur l’évolution du statut de la femme dans la société, à travers les statues depuis le moyen-age.

Entrée libre et gratuite.

Église Sainte-Foy Place de l’Eglise, 15500 Molompize, France Molompize 15500 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 0471736006 https://www.molompize.fr/patrimoine-molompize L’église a été bâtie par les moines bénédictins de Conques qui y avaient fondé un prieuré. L’église primitive comprenait une nef centrale, en plein cintre, et des bas-côtés en quart de cercle. Le chœur carré, voûté en berceau, accolé de deux absidioles, se terminent par une abside circulaire. De l’édifice roman subsiste le chœur. Le reste a été plusieurs fois remanié. La nef et les chapelles latérales datent de 1840. Le clocher, démoli avant 1838, a été reconstruit vers 1858, et se termine par une balustrade en brique avec un toit en faible pente faute de moyens pour réaliser le projet de l’architecte Magne.

Visite commentée de l’église Sainte Foy de Molompize, avec explications sur les statues classées, sur l’historique des Vierges noires, et sur l’évolution du statut de la femme dans la société, à les …

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