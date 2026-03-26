Visite Les 5 merveilles du musée Carnac
Visite Les 5 merveilles du musée Carnac jeudi 9 avril 2026.
Visite Les 5 merveilles du musée
Place Christian Bonnet Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 10:00:00
fin : 2026-04-30 11:00:00
Date(s) :
2026-04-09 2026-04-16 2026-04-23 2026-04-30
Piochez au hasard 5 papiers et suivez votre guide à la découverte des 5 merveilles des collections sélectionnées. Chaque visite est unique, le médiateur la médiatrice la construit pour vous !
Visite à partir de 6 ans. .
Place Christian Bonnet Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 66 36
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English :
L’événement Visite Les 5 merveilles du musée Carnac a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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