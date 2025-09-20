Visite Les 7 familles de l’Architecture Stand Ville d’Art et d’Histoire Blois

Visite Les 7 familles de l’Architecture Stand Ville d’Art et d’Histoire Blois samedi 20 septembre 2025.

Visite Les 7 familles de l’Architecture 20 et 21 septembre Stand Ville d’Art et d’Histoire Loir-et-Cher

Réservation à partir du lundi 8 septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Un parcours original dans la ville et autour du château permettant de voir l’architecture blésoise sous ses formes les plus diverses, civile, militaire et religieuse. Visite suivie d’un jeu de 7 familles.

Stand Ville d’Art et d’Histoire Place du Château, 41000 Blois Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 90 33 32 [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 90 33 33 »}] Toute la journée, l’équipe du Service Ville d’art et d’histoire de la Ville de Blois est présente pour vous guider et vous accompagner durant le week-end des Journées européennes du patrimoine. Venez également découvrir toutes les activités que nous proposons pendant l’année.

Un parcours original dans la ville et autour du château permettant de voir l’architecture blésoise sous ses formes les plus diverses, civile, militaire et religieuse. Visite suivie d’un jeu de 7…

VAH Blois