Visite « Les céréales : plantes fondatrices de nos sociétés », Jardin botanique Henri-Gaussen (site du muséum), Toulouse

Visite « Les céréales : plantes fondatrices de nos sociétés » 6 et 7 juin Jardin botanique Henri-Gaussen (site du muséum) Haute-Garonne

Gratuit. Dans la limite des places disponibles : 12 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Visite commentée de la collection de plantes alimentaires, à la découverte de l’histoire de la domestication des céréales cultivées dans nos régions et de leur importance dans l’alimentation humaine.

Tout public dès 7 ans

Gratuit sur inscription le jour même

Se présenter 5 min avant le début de l’activité

Jardin botanique Henri-Gaussen (site du muséum) Muséum de Toulouse, 35 allées Jules Guesde, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 82 52 59 70 http://jardin-botanique.ups-tlse.fr Agréé JBFPF (jardin botanique de France et des pays francophones), le jardin en spirale ethnobotanique de 5 000 mètres carrés permet une redécouverte de la vie des plantes adaptées aux milieux, une exploration des relations entre monde végétal et monde animal et des phénomènes démontrant l’unité du monde vivant. La collection botanique de 1 000 taxons incluant les plantes menacées de Midi-Pyrénées qui prend place sur une spirale ethnobotanique, subdivisée en plusieurs thèmes. Les collections en serre : forêt tropicale, plantes des milieux arides, carnivores, tropicales à usages médicinal, alimentaire ou industriel ; s’accompagnent de collections d’agrumes. Entrée par le jardin des Plantes, 35 allées Jules-Guesde (côté Muséum). Parking à proximité, animaux non admis.

Visite commentée de la collection de plantes alimentaires, à la découverte de l’histoire de la domestication des céréales cultivées dans nos régions et de leur importance dans l’alimentation humaine.

© Oceane Marichy