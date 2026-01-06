Visite Les chapelles de la cathédrale Saint-Pierre Hostellerie Jardin & Salle de l’Étoile Saintes
Hostellerie Jardin & Salle de l'Étoile Saintes
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-02-19 15:00:00
fin : 2026-02-19
2026-02-19
Entre prouesse architecturale et raffinement du décor, explorez les chapelles de Saint-Pierre qui racontent l’évolution des modes de construction et l’histoire de grandes familles saintaises.
Hostellerie Jardin & Salle de l’Étoile Accès par le parvis de la Médiathèque Mitterand Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 34 26
English :
Between architectural prowess and refinement of decoration, explore the chapels of Saint-Pierre, which tell the story of the evolution of construction methods and the history of the great families of Saint Pierre.
L’événement Visite Les chapelles de la cathédrale Saint-Pierre Saintes a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge