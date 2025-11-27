Visite Les collections du musée tournées vers les Ailleurs Musée Hèbre Rochefort

Visite Les collections du musée tournées vers les Ailleurs

Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 5.5 EUR

Tarif réduit

Date et horaire :

Début : 2025-11-27 15:00:00

Fin : 2025-11-27 16:30:00

Date(s) :

2025-11-27

À la découverte de Rochefort et des Ailleurs à travers les collections du musée Hèbre.

Musée Hèbre
63 avenue Charles De Gaulle
Rochefort 17300
Charente-Maritime
Nouvelle-Aquitaine
+33 5 46 82 91 60
hebre@ville-rochefort.fr

English : Visit The museum’s collections turned towards Elsewhere

Discovering Rochefort and Elsewhere through the collections of the Musée Hèbre.

German : Besichtigung: Die Sammlungen des Museums mit Blick auf das Anderswo

Auf Entdeckungsreise durch Rochefort und Anderswo mithilfe der Sammlungen des Musée Hèbre.

Italiano :

Scoprite Rochefort e l’Altrove attraverso le collezioni del Musée Hèbre.

Espanol :

Descubra Rochefort y sus alrededores a través de las colecciones del museo Hèbre.

