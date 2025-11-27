Visite Les collections du musée tournées vers les Ailleurs Musée Hèbre Rochefort
Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort Charente-Maritime
À la découverte de Rochefort et des Ailleurs à travers les collections du musée Hèbre.
Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr
English : Visit The museum’s collections turned towards Elsewhere
Discovering Rochefort and Elsewhere through the collections of the Musée Hèbre.
German : Besichtigung: Die Sammlungen des Museums mit Blick auf das Anderswo
Auf Entdeckungsreise durch Rochefort und Anderswo mithilfe der Sammlungen des Musée Hèbre.
Italiano :
Scoprite Rochefort e l’Altrove attraverso le collezioni del Musée Hèbre.
Espanol :
Descubra Rochefort y sus alrededores a través de las colecciones del museo Hèbre.
