Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite Les collections du musée tournées vers les Ailleurs Musée Hèbre Rochefort

Visite Les collections du musée tournées vers les Ailleurs Musée Hèbre Rochefort jeudi 27 novembre 2025.

Visite Les collections du musée tournées vers les Ailleurs

Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-27 15:00:00
fin : 2025-11-27 16:30:00

Date(s) :
2025-11-27

À la découverte de Rochefort et des Ailleurs à travers les collections du musée Hèbre.
  .

Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60  hebre@ville-rochefort.fr

English : Visit The museum’s collections turned towards Elsewhere

Discovering Rochefort and Elsewhere through the collections of the Musée Hèbre.

German : Besichtigung: Die Sammlungen des Museums mit Blick auf das Anderswo

Auf Entdeckungsreise durch Rochefort und Anderswo mithilfe der Sammlungen des Musée Hèbre.

Italiano :

Scoprite Rochefort e l’Altrove attraverso le collezioni del Musée Hèbre.

Espanol :

Descubra Rochefort y sus alrededores a través de las colecciones del museo Hèbre.

L’événement Visite Les collections du musée tournées vers les Ailleurs Rochefort a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme Rochefort Océan