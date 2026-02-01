Visite les coulisses de fabrication La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier

Visite les coulisses de fabrication

La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base

Début : 2026-02-09 14:00:00

fin : 2026-02-09 15:00:00

2026-02-09 2026-02-16 2026-02-23

Partez à la découverte de la nouvelle exposition ?100 ans de boîte? et plongez dans 100 ans d’innovations et d’histoires passionnantes autour de l’usine Bel de Lons-le-Saunier. Accompagnés d’un médiateur, explorez les coulisses de cette aventure industrielle, puis assistez à une démonstration exclusive de fabrication de fromage fondu?: tous les secrets de cette spécialité n’auront plus de mystères pour vous ! .

La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 43 54 10 contact@lamaisondelavachequirit.com

