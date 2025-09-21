Visite « Les coulisses des archives » Archives municipales et métropolitaines de Saint-Etienne Saint-Étienne

Visite « Les coulisses des archives » Dimanche 21 septembre, 10h30, 11h30, 15h00, 16h00, 17h00 Archives municipales et métropolitaines de Saint-Etienne Loire

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite découverte en lien avec la thématique nationale « patrimoine architectural »

Venez découvrir les archives et rencontrer les archivistes ! Au cours d’une déambulation dans les locaux habituellement fermés au public, ils vous dévoilent la richesse des documents conservés et présentent la diversité de leurs missions. Un moment d’échange sur l’histoire de Saint-Étienne et de sa métropole.

Archives municipales et métropolitaines de Saint-Etienne 164 cours Fauriel 42100 Saint-Étienne Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 34 40 41 https://www.archives.saint-etienne.fr archives@saint-etienne.fr

©amse