Visite les coulisses du Corso fleuri Sélestat

1 place du Dr Maurice Kubler Sélestat Bas-Rhin

Découverte de l’histoire et du patrimoine de la ville puis visite du chantier du Corso Fleuri

Découvrez l’histoire du Corso fleuri. Arrêtez-vous au jardin du Dahlia pour en apprendre davantage sur cette fleur qui sert chaque année à orner les douze chars du défilé. Terminez la visite au chantier du Corso fleuri. .

1 place du Dr Maurice Kubler Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 07 20 art.histoire@ville-selestat.fr

Discover the town’s history and heritage, then visit the Corso Fleuri construction site

Entdeckung der Geschichte und des Erbes der Stadt, dann Besuch der Baustelle des Corso Fleuri

Scoprite la storia e il patrimonio della città e visitate il cantiere di Corso Fleuri

Descubra la historia y el patrimonio de la ciudad y visite las obras del Corso Fleuri

