[VISITE] Les coulisses du Théâtre National de Bretagne TNB Rennes

[VISITE] Les coulisses du Théâtre National de Bretagne TNB Rennes lundi 6 octobre 2025.

[VISITE] Les coulisses du Théâtre National de Bretagne TNB Rennes Lundi 6 octobre, 18h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription, strictement réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes.

Découvrez les coulisses du Théâtre National de Bretagne

**Une visite guidée de l’envers du décors du Théâtre National de Bretagne – TNB, vous est proposée par notre partenaire.**

Accompagnés par un agent du Théâtre National de Bretagne, visitez les salles de spectacles et les coulisses, montez sur la scène du plus grand théâtre de Rennes, et parcourez la costumerie et l’atelier de fabrication de ce lieu emblématique de la culture rennaise. Découvrez son histoire, ses anecdotes et sa programmation.

**Infos pratiques :**

* > Places limitées

* > Gratuit

* > Réservation en ligne avant le mercredi 1er octobre

* > /!\ Visite en français !

**Strictement réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des** [**établissements membres**](https://cmi.univ-rennes.fr/membres-et-partenaires) **du CMI Rennes.**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-06T18:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-06T19:30:00.000+02:00

1

https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-coulisses-du-theatre-national-de-bretagne-1622185643929

TNB 1 rue saint hélier, rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine