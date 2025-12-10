Visite Les coups de coeur des guides Périgueux

Visite Les coups de coeur des guides

Place de la Clautre Périgueux Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17 2026-03-07

Venez suivre Marie-France, guide-conférencière à l’Office de Tourisme du Grand Périgueux pour découvrir Périgueux à l’époque de la Renaissance.

Cette visite vous permettra d’accéder à des lieux habituellement fermés au grand public. Un autre regard sur le Patrimoine vous sera proposé pendant cette balade. .

Place de la Clautre Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 10 63 contact@tourisme-grandperigueux.fr

