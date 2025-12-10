Visite Les coups de coeur des guides Périgueux
Visite Les coups de coeur des guides Périgueux samedi 17 janvier 2026.
Place de la Clautre Périgueux Dordogne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17 2026-03-07
Venez suivre Marie-France, guide-conférencière à l’Office de Tourisme du Grand Périgueux pour découvrir Périgueux à l’époque de la Renaissance.
Cette visite vous permettra d’accéder à des lieux habituellement fermés au grand public. Un autre regard sur le Patrimoine vous sera proposé pendant cette balade. .
Place de la Clautre Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 10 63 contact@tourisme-grandperigueux.fr
English : Visite Les coups de coeur des guides
L’événement Visite Les coups de coeur des guides Périgueux a été mis à jour le 2025-12-08 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux