Visite Les coups de coeur des guides Périgueux

Visite Les coups de coeur des guides

place de la Cité Périgueux Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Accompagnés de Sébastien, guide-conférencier de l’Office de Tourisme du Grand Périgueux, plongez dans l’univers du quartier de l’ancienne cathédrale Saint-Etienne de la Cité, avec un accès privilégié aux Jardins d’Arcadie.

Cet accès exceptionnel vous invitera à une présentation des dernières découvertes effectuées en 2021, qui ont permis d’enrichir la connaissance de ce riche quartier historique vestiges du cloître, d’une tour… .

place de la Cité Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 10 63 contact@tourisme-grandperigueux.fr

English : Visite Les coups de coeur des guides

Accompanied by Sébastien, a tour guide from the Grand Périgueux Tourist Office, immerse yourself in the world of the old Saint-Etienne de la Cité cathedral district, with exclusive access to the Jardins d’Arcadie.

