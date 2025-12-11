Visite Les coups de coeur des guides Périgueux
Visite Les coups de coeur des guides Périgueux samedi 7 mars 2026.
Visite Les coups de coeur des guides
place de la Cité Périgueux Dordogne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Accompagnés de Sébastien, guide-conférencier de l’Office de Tourisme du Grand Périgueux, plongez dans l’univers du quartier de l’ancienne cathédrale Saint-Etienne de la Cité, avec un accès privilégié aux Jardins d’Arcadie.
Accompagnés de Sébastien, guide-conférencier de l’Office de Tourisme du Grand Périgueux, plongez dans l’univers du quartier de l’ancienne cathédrale Saint-Etienne de la Cité, avec un accès privilégié aux Jardins d’Arcadie.
Cet accès exceptionnel vous invitera à une présentation des dernières découvertes effectuées en 2021, qui ont permis d’enrichir la connaissance de ce riche quartier historique vestiges du cloître, d’une tour… .
place de la Cité Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 10 63 contact@tourisme-grandperigueux.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite Les coups de coeur des guides
Accompanied by Sébastien, a tour guide from the Grand Périgueux Tourist Office, immerse yourself in the world of the old Saint-Etienne de la Cité cathedral district, with exclusive access to the Jardins d’Arcadie.
L’événement Visite Les coups de coeur des guides Périgueux a été mis à jour le 2025-12-17 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux