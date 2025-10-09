Visite Les Décors d’Édène Place de la Résistance Saint-Brieuc

Place de la Résistance La Passerelle, scène nationale Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-09 13:00:00

fin : 2025-10-09 14:00:00

2025-10-09

L’appel de l’écriture

Le jour, elle travaille à la blanchisserie d’un abattoir. Pour gagner sa vie. La nuit, elle écrit. Pour l’amour de l’art et d’une femme. Elle, c’est Édène, la version contemporaine de Martin Eden, héros de Jack London. Transposée au féminin pluriel, cette fresque sociale revisite les thèmes chers à l’auteur américain le transfuge de classe, l’aliénation par le travail, le fantasme de l’écrivain romantique… Portée par cinq comédiennes, la pièce d’Alice Zeniter pose un regard lucide sur la place du travail et de l’art dans nos vies.

Visite des décors ouverte aux détenteurs d’un billet pour le spectacle Édène. Sur inscription. .

Place de la Résistance La Passerelle, scène nationale Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 18 40

