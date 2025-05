Visite les espaces verts de Monistrol-sur-Loire – à l’entrée du parc Monistrol-sur-Loire, 11 juin 2025 11:00, Monistrol-sur-Loire.

Haute-Loire

Visite les espaces verts de Monistrol-sur-Loire à l’entrée du parc Parc du château Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-11 11:00:00

fin : 2025-06-11

Date(s) :

2025-06-11

A l’occasion des Rendez-vous aux jardins , il sera possible de visiter le parc du château avec l’équipe des espaces verts de la mairie de Monistrol.

Inscription au bureau de Monistrol 04 71 66 03 14

Nombre limité de places = 15 personnes

.

à l’entrée du parc Parc du château

Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

English :

As part of the « Rendez-vous aux jardins » event, you can visit the château grounds with the Monistrol town council?s green spaces team.

Registration at the Monistrol office: 04 71 66 03 14

Limited number of places = 15 people

German :

Anlässlich der « Rendez-vous aux jardins » ist es möglich, den Schlosspark mit dem Team der Grünflächenabteilung des Rathauses von Monistrol zu besichtigen.

Anmeldung im Büro von Monistrol: 04 71 66 03 14

Begrenzte Anzahl von Plätzen = 15 Personen

Italiano :

Nell’ambito dell’evento « Rendez-vous aux jardins », potrete visitare il parco del castello con il team del Comune di Monistrol che si occupa degli spazi verdi.

Iscrizione presso l’ufficio di Monistrol: 04 71 66 03 14

Numero limitato di posti = 15 persone

Espanol :

En el marco del evento « Rendez-vous aux jardins », podrá visitar el recinto del castillo con el equipo de espacios verdes del ayuntamiento de Monistrol.

Inscripciones en la oficina de Monistrol: 04 71 66 03 14

Número limitado de plazas = 15 personas

L’événement Visite les espaces verts de Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2025-05-23 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron