Office Municipal de Tourisme La Corderie Boulevard Bigot Descelers Étaples Pas-de-Calais

L’art au centre de la ville…

Venez découvrir, lors d’une balade accompagnée, le Street art présent dans la ville avec les graffs de C215, Madeingraffiti, KMU, Jef Aérosol…

Cet art urbain, inspiré à Etaples-sur-mer du patrimoine maritime de la commune, se découvre au détour d’une rue et nous surprend ! .

Office Municipal de Tourisme La Corderie Boulevard Bigot Descelers Étaples 62630 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 09 56 94 contat@etaples-tourisme.com

