Visite les mini potes en famille d’Halloween – À la recherche de Fracula Frac Bretagne Rennes

Visite les mini potes en famille d'Halloween – À la recherche de Fracula
Vendredi 31 octobre, 16h00

À l’occasion d’Halloween, les enfants partent à la recherche de Fracula, la mystérieuse vampire et propriétaire des lieux.

Sous forme d’un jeu de piste, la visite est rythmée par des indices disséminés dans les différents espaces du bâtiment. Chaque indice mène à un nouvel endroit et dévoile peu à peu l’organisation des lieux.

Pour les enfants de 5 à 11 ans

Durée : 1 heure

Gratuit sur présentation du billet d’entrée

Réservation conseillée : [reservationvisite@fracbretagne.fr](mailto:reservationvisite@fracbretagne.fr)

Début : 2025-10-31T16:00:00.000+01:00

Fin : 2025-10-31T17:00:00.000+01:00

02 99 37 37 93 reservationvisite@fracbretagne.fr

Frac Bretagne 19 Avenue André Mussat, Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine