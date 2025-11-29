Visite les mini potes en famille Frac Bretagne Rennes
Visite les mini potes en famille Frac Bretagne Rennes samedi 29 novembre 2025.
Visite les mini potes en famille Frac Bretagne Rennes Samedi 29 novembre, 17h00 Ille-et-Vilaine
Tous les derniers samedis du mois à 17h, la visite les mini potes en famille propose aux enfants et à leur entourage, à partir de 3 ans, une découverte ludique et originale des expositions.
Avec les mini potes du Frac, il y a de quoi faire ! Pour les rusées, les rêveurs, celles et ceux qui aiment les surprises, partir à l’aventure, se creuser la tête, résoudre une énigme, chercher des indices…
Nous vous avons préparé des activités dont vous nous direz des nouvelles !
Tous les derniers samedis du mois à 17h, la visite les mini potes en famille entraîne les enfants et leur famille dans les expositions du Frac. Comment travaillent les artistes, comment ils et elles créent et à quoi ça sert ? On n’est jamais trop petit.es pour comprendre l’art à sa hauteur. Et on n’est jamais trop grand.es pour observer et réfléchir à plusieurs !
Moitié visite, moitié pratique, la découverte des œuvres et du bâtiment du Frac s’expérimente à travers le jeu où chacun et chacune peut percer les mystères de l’art grâce à l’observation de ce qui nous entoure.
Pour les enfants et leur entourage, à partir de 3 ans. La visite s’adapte à tous les âges.
Durée : 1 heure
Gratuit sur présentation du billet d’entrée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-29T17:00:00.000+01:00
Fin : 2025-11-29T18:00:00.000+01:00
1
reservations@fracbretagne.fr 02 99 37 37 93
Frac Bretagne 19 Avenue André Mussat, Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine