Visite les mini potes en famille Frac Bretagne Rennes Samedi 29 novembre, 17h00 Ille-et-Vilaine

Tous les derniers samedis du mois à 17h, la visite les mini potes en famille propose aux enfants et à leur entourage, à partir de 3 ans, une découverte ludique et originale des expositions.

Avec les mini potes du Frac, il y a de quoi faire ! Pour les rusées, les rêveurs, celles et ceux qui aiment les surprises, partir à l’aventure, se creuser la tête, résoudre une énigme, chercher des indices…

Nous vous avons préparé des activités dont vous nous direz des nouvelles !

Moitié visite, moitié pratique, la découverte des œuvres et du bâtiment du Frac s’expérimente à travers le jeu où chacun et chacune peut percer les mystères de l’art grâce à l’observation de ce qui nous entoure.

Pour les enfants et leur entourage, à partir de 3 ans. La visite s’adapte à tous les âges.

Durée : 1 heure

Gratuit sur présentation du billet d’entrée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-29T17:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-29T18:00:00.000+01:00

1

reservations@fracbretagne.fr 02 99 37 37 93

Frac Bretagne 19 Avenue André Mussat, Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine