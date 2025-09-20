Visite « Les pépites du patrimoine figeacois » Office de tourisme Grand-Figeac, Vallées du Lot et du Célé Figeac

Visite « Les pépites du patrimoine figeacois » Office de tourisme Grand-Figeac, Vallées du Lot et du Célé Figeac samedi 20 septembre 2025.

Gratuit.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Découvrez, en visite guidée, quelques-uns des plus beaux monuments de Figeac : les salons du collège du Puy, l’église Notre-Dame-du-Puy, l’abbatiale Saint-Sauveur, la grande salle de l’hôtel de la Monnaie…

Office de tourisme Grand-Figeac, Vallées du Lot et du Célé Hôtel de La Monnaie, Place Vival, 46100 Figeac Figeac 46100 Lot Occitanie Figeac est une commune française, sous-préfecture du département du Lot. Elle est également dans le causse de Gramat, le plus vaste et le plus sauvage des quatre causses du Quercy. Exposée à un climat océanique altéré, elle est drainée par le Célé, le Drauzou, le ruisseau de Planioles et par divers autres petits cours d’eau. La commune possède un patrimoine naturel remarquable composé de cinq zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique.

Ville de Figeac, G.Tordjeman