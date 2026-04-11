Visite les portraits officiels Musée d’Art et d’Histoire Georges Turpin Parthenay
Visite les portraits officiels Musée d’Art et d’Histoire Georges Turpin Parthenay dimanche 19 avril 2026.
Parthenay
Visite les portraits officiels
Musée d’Art et d’Histoire Georges Turpin 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 15:00:00
fin : 2026-04-19 16:00:00
Date(s) :
2026-04-19
À l’occasion des 200ans de la naissance de l’impératrice Eugénie, le musée vous propose une visite au cœur des collections permanentes à la découverte de ces portraits codifiés, de leurs secrets et messages cachés. .
Musée d’Art et d’Histoire Georges Turpin 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 27 musee@cc-parthenay-gatine.fr
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English : Visite les portraits officiels
L’événement Visite les portraits officiels Parthenay a été mis à jour le 2026-04-07 par CC Parthenay Gâtine
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