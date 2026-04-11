Visite les portraits officiels Musée d’Art et d’Histoire Georges Turpin Parthenay

Parthenay

Visite les portraits officiels

Musée d’Art et d’Histoire Georges Turpin 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 15:00:00

fin : 2026-04-19 16:00:00

Date(s) :

2026-04-19

À l’occasion des 200ans de la naissance de l’impératrice Eugénie, le musée vous propose une visite au cœur des collections permanentes à la découverte de ces portraits codifiés, de leurs secrets et messages cachés. .

Musée d’Art et d’Histoire Georges Turpin 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 27 musee@cc-parthenay-gatine.fr

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English : Visite les portraits officiels

L’événement Visite les portraits officiels Parthenay a été mis à jour le 2026-04-07 par CC Parthenay Gâtine