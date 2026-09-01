Informations pratiques

Senonches

Visite Les Ronds de la forêt et dégustation

1 Rue du Château Senonches Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 15:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Les carrefours forestiers, aussi appelés ronds, sont des

lieux chargés d’histoire lieu de rendez-vous pour la

chasse, repères, croisements… Venez en apprendre davantage sur les 36 ronds de la Forêt domaniale de Senonches.

Une dégustation de produits du Perche vous sera proposée.

Les carrefours forestiers, aussi appelés ronds, sont des

lieux chargés d’histoire lieu de rendez-vous pour la

chasse, repères, croisements… Venez en apprendre davantage sur les 36 ronds de la Forêt domaniale de Senonches.

A la fin de la promenade, une dégustation de produits du

Perche vous sera proposée pour achever cette après-midi

d’automne sur une note conviviale. .

1 Rue du Château Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 80 11 tourisme@foretsduperche.fr

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English :

Forest crossroads, also known as “ronds,” are

places steeped in history: meeting spots for

hunting, landmarks, intersections… Come learn more about the 36 “ronds” in the Senonches State Forest.

You’ll be treated to a tasting of local products from the Perche region.

L’événement Visite Les Ronds de la forêt et dégustation Senonches a été mis à jour le 2026-08-30 par OTs DU PERCHE