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AGENDA · Senonches

Visite Les Ronds de la forêt et dégustation Senonches

dimanche 27 septembre 2026 · Senonches

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
1 Rue du Château
Ville
28250 Senonches
Département
Eure-et-Loir
Tarif
Gratuit

Senonches

Visite Les Ronds de la forêt et dégustation

1 Rue du Château Senonches Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 15:00:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Les carrefours forestiers, aussi appelés ronds, sont des
lieux chargés d’histoire lieu de rendez-vous pour la
chasse, repères, croisements… Venez en apprendre davantage sur les 36 ronds de la Forêt domaniale de Senonches.
Une dégustation de produits du Perche vous sera proposée.
Les carrefours forestiers, aussi appelés ronds, sont des
lieux chargés d’histoire lieu de rendez-vous pour la
chasse, repères, croisements… Venez en apprendre davantage sur les 36 ronds de la Forêt domaniale de Senonches.
A la fin de la promenade, une dégustation de produits du
Perche vous sera proposée pour achever cette après-midi
d’automne sur une note conviviale.   .

1 Rue du Château Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 80 11  tourisme@foretsduperche.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Forest crossroads, also known as “ronds,” are
places steeped in history: meeting spots for
hunting, landmarks, intersections… Come learn more about the 36 “ronds” in the Senonches State Forest.
You’ll be treated to a tasting of local products from the Perche region.

L’événement Visite Les Ronds de la forêt et dégustation Senonches a été mis à jour le 2026-08-30 par OTs DU PERCHE

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