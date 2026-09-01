Visite Les Ronds de la forêt et dégustation Senonches
dimanche 27 septembre 2026 · Senonches
Informations pratiques
Senonches
Visite Les Ronds de la forêt et dégustation
1 Rue du Château Senonches Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 15:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Les carrefours forestiers, aussi appelés ronds, sont des
lieux chargés d’histoire lieu de rendez-vous pour la
chasse, repères, croisements… Venez en apprendre davantage sur les 36 ronds de la Forêt domaniale de Senonches.
Une dégustation de produits du Perche vous sera proposée.
Les carrefours forestiers, aussi appelés ronds, sont des
lieux chargés d’histoire lieu de rendez-vous pour la
chasse, repères, croisements… Venez en apprendre davantage sur les 36 ronds de la Forêt domaniale de Senonches.
A la fin de la promenade, une dégustation de produits du
Perche vous sera proposée pour achever cette après-midi
d’automne sur une note conviviale. .
1 Rue du Château Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 80 11 tourisme@foretsduperche.fr
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English :
Forest crossroads, also known as “ronds,” are
places steeped in history: meeting spots for
hunting, landmarks, intersections… Come learn more about the 36 “ronds” in the Senonches State Forest.
You’ll be treated to a tasting of local products from the Perche region.
L’événement Visite Les Ronds de la forêt et dégustation Senonches a été mis à jour le 2026-08-30 par OTs DU PERCHE
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